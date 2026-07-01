أسود الأطلس يكتبون فصلاً جديداً في المونديال

واصل المنتخب المغربي الشقيق إسعادنا بكتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أطاح بالطاحونة الهولندية، أحد أبرز مدارس كرة القدم العالمية، ليؤكد أن الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر 2022 لم يكن مجرد صدفة، بل ثمرة مشروع كروي متكامل، قائم على التخطيط والاستقرار الفني وثقافة الانتصار. وقد حسم «أسود الأطلس» المواجهة بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين (1-1)، ليحجزوا مكانهم في دور الـ16 ويواصلوا حلمهم العالمي.

المباراة جسدت شخصية المنتخب المغربي الذي لم يفقد ثقته حتى اللحظات الأخيرة، فعاد في الوقت القاتل، ثم أظهر لاعبوه هدوءاً كبيراً في ركلات الترجيح، مستفيدين من خبراتهم وروحهم الجماعية، إلى جانب التألق اللافت للحارس ياسين بونو، الذي كان مرة أخرى أحد أبرز نجوم اللقاء.

ولم يكن التفوق على «الطاحونة الهولندية» أمراً عادياً، فهولندا تملك تاريخاً عريقاً ومدرسة كروية أنجبت أساطير اللعبة، إلا أن المنتخب العربي المتألق فرض شخصيته منذ اليوم الأول، ونجح في إبطال مفاتيح اللعب الهولندية بفضل الانضباط التكتيكي، والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، والإيمان الكبير بقدراته.

فرحتنا مغربية لهذا الإنجاز الذي يحمل أبعاداً تتجاوز حدود المباراة، فهو رسالة تؤكد أن الكرة العربية والأفريقية أصبحت رقماً صعباً في المنافسات العالمية، وأن الاستثمار في المواهب والبنية التحتية والعمل المؤسسي قادر على تقليص الفوارق مع كبار العالم.

كما يعكس نجاح الأشقاء حالة الاستقرار التي يعيشها الاتحاد المغربي لكرة القدم، والدعم المتواصل للمنتخبات الوطنية، وهو ما أثمر جيلاً يضم نخبة من اللاعبين المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية، يجمعون بين المهارة والانضباط والشخصية القيادية، شكراً للأسود فكل القلوب معكم.. والله من وراء القصد