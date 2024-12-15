عمار يا فرسان

توج فريق شباب الأهلي بلقب كأس سوبر إعمار، للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على الوصل 4 ـ 1 بركلات الترجيح، خلال المباراة التي قدم فيها الفريقان مستوى جيداً، ووسط حضور جماهيري كبير زاد من حلاوة المشهد، فقد حولت «الرابطة» المباراة إلى كرنفال كروي، شباب الأهلي كل تفكيره في هذا الموسم المنافسة على كل البطولات المحلية والآسيوية، إدارة النادي تؤكد أن القادم أفضل، وكما يقول المثل «لا يفل الحديد إلا الحديد».

«الفرسان» هم ملوك البدايات في الكرة الإماراتية والدليل ما حدث مع الفريق عندما توج بطلاً لكأس إعمار في نسخته الأولى، يعد النادي من الأندية التاريخية ذات الجذور المتأصلة، فمن الصعب أن ينسى هذا الكيان من لحظة تأسيسه وحتى يومنا هذا، ⁠فهو أول نادٍ يفوز بالسوبر الإماراتي القطري، وأول من نال شرف السلام على القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ توج بطلاً على مستوى الدولة في سنة 1976، ‏وأول من جمع بطولتي الدوري والكأس في 1974، كما أن شباب الأهلي أول نادٍ يمتلك درع الدوري موسم 1979 / 1980، ‏وأول من مثل الإمارات في بطولة مجلس التعاون 1981، وأول من مثلنا في بطولة مونديال الأندية أبوظبي 2009، و‏أول من أقام معسكراً خارجياً في بريطانيا وأول فريق يزور كلاً من مصر والبحرين في السنة نفسها 1970، و‏أول نادٍ يفوز بكأس السوبر الإماراتي في القاهرة 2018، ⁠نبارك لبطل البدايات وما لها إلا «شباب الأهلي» وجماهيره ننتظر منه المزيد.. والله من وراء القصد.