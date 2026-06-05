العودة إلى الكبار

نرحب بعودة نادي حتا إلى دوري المحترفين، ونبارك له تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى بعد موسم استثنائي أكد فيه أحقيته بالصعود. كما نهنئ فريق يونايتد الذي رافقه إلى دوري الأضواء، في مشهد يعكس قيمة العمل الجاد والتخطيط السليم.

وجاء صعود حتا مستحقاً بعد منافسة قوية، حيث نجح الفريق بقيادة المدرب الوطني وليد عبيد في تحقيق حلم جماهير مدينة حتا وأهلها. ويُعد هذا الإنجاز دليلاً جديداً على كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على صناعة النجاح عندما تتوافر لها الثقة والدعم المناسبان.

ولم يكن الإنجاز ثمرة جهود فردية، بل نتاج عمل جماعي شاركت فيه الإدارة والجهاز الفني واللاعبون والجماهير. وقد جسّد الفريق روحاً قتالية عالية طوال الموسم، محافظاً على حضوره في دائرة المنافسة حتى حسم بطاقة الصعود واللقب عن جدارة.

كما أثبت فريقا حتا ويونايتد أنهما الأكثر جاهزية واستقراراً هذا الموسم، بفضل الخبرة الفنية والإدارية والقدرة على تصحيح الأخطاء والتعامل مع ضغوط المنافسة. وكان للدعم الكبير من مجلسي الإدارة وتوفير الإمكانات اللازمة دور مهم في تحقيق هذا النجاح، إلى جانب الأجواء الأسرية والاستقرار الذي عاشه الناديان طوال الموسم.

لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، فدوري المحترفين يتطلب استعداداً مختلفاً وخبرة أكبر على المستويات الفنية والإدارية والبدنية. ومن المهم الاستفادة من تجارب الأندية التي صعدت ثم هبطت سريعاً، والعمل على كسر قاعدة «الصاعد هابط» من خلال التخطيط السليم وبناء فريق قادر على الاستمرار بين الكبار.

مبروك لأسرة حتا ويونايتد هذا الإنجاز المستحق، مع أمنياتنا لهما بمواصلة النجاح. ويبقى أجمل ما في قصة حتا أن الصعود تحقق بقيادة أبناء الوطن، ليؤكد من جديد أن الثقة بالكفاءات الوطنية تصنع الفارق! والله من وراء القصد