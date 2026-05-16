الملكية الفكرية الرياضية... استثمار المستقبل العربي

لم تعد الملكية الفكرية في القطاع الرياضي ترفاً قانونياً أو قضية هامشية، بل أصبحت اليوم أحد أهم عناصر الاقتصاد الرياضي العالمي، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة ودخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى صناعة الرياضة. ومن هنا تبرز أهمية ما شهده «اليوم العربي للملكية الفكرية» في نسخته السادسة، الذي نظمه اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية والإماراتية، ليؤكد أن العالم العربي بدأ يدرك حجم التحديات المقبلة في هذا المجال الحيوي، والذي اختتم مؤخراً بمدينة دبي.

فالرياضة الحديثة لم تعد مجرد منافسات داخل الملاعب، بل تحولت إلى صناعة ضخمة تقوم على الحقوق التجارية والبث الرقمي والعلامات التجارية وحقوق الصورة والابتكار التقني. ولهذا فإن حماية حقوق الرياضيين والأندية والمؤسسات الرياضية أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.

واللافت في هذه الفعاليات أنها لم تكتفِ بالنقاش النظري، بل قدمت خارطة طريق متكاملة شملت الدعوة إلى سنّ قوانين عربية متخصصة بالملكية الفكرية الرياضية، وتجريم قرصنة البث، وحماية بيانات الرياضيين، إضافة إلى وضع أطر قانونية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة. وهي خطوات تعكس وعياً عربياً متقدماً بأهمية مواكبة التطورات العالمية.

كما أن رفع التوصيات إلى الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية يمنح هذه المبادرة بعداً دولياً يؤكد أن الدول العربية قادرة على تقديم نموذج تشريعي وتنظيمي متطور يخدم الرياضة والاقتصاد معاً.

وإن الاستثمار الحقيقي في الرياضة لا يتحقق فقط ببناء الملاعب أو تنظيم البطولات، بل يبدأ من حماية الفكر والإبداع والحقوق المرتبطة بهذه الصناعة. وعندما تمتلك الرياضة العربية منظومة متكاملة للملكية الفكرية، فإنها تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الابتكار والاستثمار والاحتراف، وتمنح الأجيال القادمة فرصة لصناعة مستقبل رياضي عربي أكثر قوة وتأثيراً على الساحة العالمية.

