كتابة التاريخ

الانتصارات العالمية.. هذا ما ننتظره من نادي العين بعد قرعة مونديال الأندية 2025، التي وضعت بطل آسيا في المجموعة السابعة، إلى جانب مانشستر سيتي، ويوفنتوس والوداد البيضاوي، ويستهل الزعيم مشواره في المجموعة بمواجهة اليوفي حسب ما كشفت مراسم القرعة التي أقيمت في مدينة ميامي، حيث تستضيف أمريكا النسخة المقبلة بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقاً، وبذلك أصبح البنفسج أول نادٍ إماراتي يلعب على الأراضي الأمريكية، فهو حدث تاريخي كبير يكتب خلاله الزعيم اسمه في التاريخ عبر البطولة التي تقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

تعودنا أن نرى أبناء العين على منصات التتويج، فالعين مصدر فخر لجماهيرنا بعدما حقق العديد من النجاحات المشرفة، أبرزها التتويج بلقبين على صعيد أبطال آسيا، ونجاحه في التأهل إلى بطولات عالمية، منها «مونديال الأندية» في نسخته الجديدة بأمريكا، ويعد اللقب الآسيوي إنجازاً في مسيرة الزعيم الذي ارتبط اسمه بالبطولات المحلية والقارية، وصولاً إلى العالمية، فقد سبق للعين أن حصل على الميدالية الفضية في «مونديال الأندية» عام 2018، بعدما فاز بوصافة كأس العالم للأندية، وهي أول ميدالية فضية عربية آسيوية في مونديال الأندية، والتي رسمت حكايات لا تنسى وكتب العين حروفاً بأسطر من ذهب بتأهله إلى مونديال «أمريكا» وهو حدث كروي كبير، وسعادتنا أيضاً لأننا سنلعب مع فريق شقيق لنا معه حكايات وذكريات، حيث تربط الأمة العيناوية علاقات قوية مع الكرة المغربية سواء كلاعبين أم مدربين لعبوا مع الفريق من قبل، فأيامنا مع الأشقاء المغاربة لا تنسى، وها نحن نستمتع باللعب معهم في مجموعة واحدة.. والله من وراء القصد