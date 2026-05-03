السعادة للسعيد

تُوّج نادي الوحدة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العين في نهائي أقيم ليلة أمس في العاصمة الحبيبة أبوظبي، التي تزيّنت باللون العنابي، وطافت شوارعها مسيرات الفرح احتفالاً بإنجاز كبير جاء بعد مباراة ماراثونية انتزع فيها اللقب من بين أنياب الزعيم.

وجاء التتويج المستحق بقيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، الذي دوّن اسمه كأول مدرب مواطن يقود الفريق إلى بطولة رسمية، في خطوة تعكس ثقة الأندية بكفاءات أبناء الوطن، وتمنح دافعاً كبيراً للمدربين المواطنين لإثبات قدراتهم في أعلى المستويات.

المباراة التي احتضنها استاد محمد بن زايد في أبوظبي اتسمت بالإثارة والتكافؤ، واستمرت حتى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للوحدة بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وكان نجم اللقاء الحارس زايد الحمادي، الذي تألق بشكل لافت وتصدى لركلتي ترجيح حاسمتين، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

ويُعد هذا اللقب تعويضاً مميزاً لموسم الفريق في دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، فيما لا يزال الموسم يحمل تحديات أخرى لبقية الفرق، وعلى رأسها العين، الذي يسعى لتعويض خسارته بالمنافسة على الألقاب القادمة.

ولا يفوتنا الإشادة بدور رابطة المحترفين في تنظيم نهائي مميز تحوّل إلى عرس كروي وطني، تزامناً مع ذكرى توحيد القوات المسلحة، حيث صدحت الجماهير بالنشيد الوطني بصوت واحد، في لوحة جسّدت أسمى معاني الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي.. والله من وراء القصد.