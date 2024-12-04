عودة «الإمبراطور»

حسم ممثل الوطن في يوم الوطن فريق الوصل تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة رغم تعادله مع شقيقه الريان القطري إيجابياً في استاد زعبيل في الجولة السادسة لدوري النخبة، وكان «الإمبراطور» يحتاج إلى عدم الخسارة للالتحاق بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي، ونجح في ذلك ليحلق إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخه منذ اعتماد النظام الجديد للمسابقة في 2003 وبقي الوصل في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، والريان سابعاً برصيد 5 نقاط.

وبات الإمبراطور أول فريق إماراتي كذلك يتأهل إلى ثمن نهائي البطولة بصيغتها الجديدة التي تتألف من مجموعة موحدة، لتتواصل نجاحات الفريق في المحافل الآسيوية هذا الموسم، فقد سبق وأن عاد الإمبراطور بانتصار تاريخي على مضيفه فريق الشرطة العراقي في الجولة السابقة في ثالث ظهور للأندية الإماراتية في العراق الشقيق الذي تربطنا معه علاقات تاريخية على مختلف الصعد، وخصوصاً في مجال الرياضة، حيث سبق فهود زعبيل في اللعب بالعراق من الفرق الإماراتية نادي الشارقة (الخليج سابقاً) ثم النصر الذي لعب قبله في دوري أبطال الأندية الخليجية تلك المسابقة التي عادت بحلة جديدة تحت مظلة الاتحاد الخليجي.

تتواصل نجاحات الإمبراطور الآسيوية، بعد الإنجاز الرائع على الصعيد المحلي الموسم الماضي 2023 - 2024 بتحقيق ثنائية الدوري والكأس، في عودة قوية جداً للإمبراطور على الصعيد المحلي، الثنائية التاريخية أعادت للأذهان إنجازات الوصل، والذي كان في فترة الثمانينيات من القرن الماضي بطلاً في كل المسابقات والألعاب، فمحبو الإمبراطور متشوقون إلى انتصارات قارية جديدة تزيدنا فرحاً! والله من وراء القصد