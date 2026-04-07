إلى أين نسير؟

يُعد التواصل مع القراء أمراً بالغ الأهمية لأي كاتب، فهو المرآة الحقيقية التي تعكس مدى قبول الطرح والرأي في قضايا رياضتنا، وتلقيت مؤخراً العديد من وجهات النظر التي تستحق التوقف عندها، خاصةً لتزامنها مع ما تعيشه الساحة الرياضية اليوم.

أشار البعض إلى وجود خلل أعمق في فلسفة إدارة الأندية، مؤكدين أن المشكلة لا تكمن في مبدأ الاحتراف أو التغيير، بل في غياب التوازن بين السعي لتحقيق النتائج السريعة والحفاظ على هوية النادي. فالاعتماد المفرط على الحلول الجاهزة واللاعبين الجاهزين قد يحقق مكاسب مؤقتة، لكنه على المدى البعيد يُضعف البنية الأساسية ويُفقد النادي أحد أهم عناصر قوته: الانتماء.

فاللاعب الذي نشأ داخل النادي لا يقدم أداءً داخل الملعب فحسب، بل يحمل روحاً وهوية لا يمكن شراؤها. ومن هنا، فإن تهميش أبناء النادي ينعكس سلباً على مستقبل الكرة بشكل عام، إذ إن تقليص الفرص أمامهم يعني تقليل الخيارات أمام المنتخبات الوطنية لاحقاً.

وعليه، فإن الحل لا يكمن في رفض التغيير، بل في إدارته بوعي، من خلال بناء طويل الأمد، ومنح الفرص، وتحقيق التوازن بين الخبرة الجاهزة والمواهب المحلية. فكما يرى البعض: إذا فقدت الأندية أبناءها... فقدت نفسها.

في المقابل، يذهب رأي آخر إلى ضرورة محاسبة الإداريين على قراراتهم، بل وإبعاد من أخفقوا في إدارة هذا الملف، معتبرين أن ما يحدث هو انعكاس لواقع مؤلم، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من قادتنا، مقابل مردود لا يرتقي إلى مستوى هذا الاهتمام.

كما يرى آخرون أن الاعتماد المتزايد على اللاعبين الأجانب أصبح خياراً سهلاً لتحقيق نتائج سريعة ورفع نسق المنافسة. ورغم ما يحمله هذا التوجه من مكاسب آنية، إلا أنه يطرح سؤالاً جوهرياً: ماذا نترك للمستقبل؟

فالمشكلة ليست في وجود اللاعب الأجنبي، بل في التحول من «الاستفادة» إلى «الاعتماد الكامل» فعندما تتقلص المساحات الحقيقية لمشاركة اللاعب المواطن، لا نخسر لاعباً فقط، بل نخسر منظومة كاملة تُبنى عليه. فاللاعب المواطن هو نواة دورة حياة كروية متكاملة، فمن بينه يخرج مدرب الغد، والحكم، والإداري، والمحلل الفني.

قد تبدو الصورة مستقرة اليوم، وقد تحقق الأندية نجاحات ملموسة، لكن الحقيقة الأعمق تكمن في فجوة تتسع بصمت. ومع مرور الوقت، سنجد أنفسنا أمام سؤال صعب: من سيقود المنظومة؟ إنها لحظة مراجعة... قبل أن يصبح الحاضر عبئاً على المستقبل. والله من وراء القصد