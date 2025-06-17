في أندية المنطقة تُعقد الجمعيات العمومية العادية خلال فترة التوقف، قبل سفر الأعضاء لقضاء إجازاتهم الصيفية في أوقات محددة وبزمن معين يتم الاتفاق عليه من قبل أعضاء الجمعية ودعوة الأعضاء لمناقشة الموضوعات المدرجة، منها التصديق على محضر السابق واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية وإقرار مشروع الموازنة الجديدة، وتقرير الرئيس عن أعمال النادي للموسم الرياضي 2024 ـ 2025 وبرنامج وخطة العمل للسنة المقبلة، وتقرير مراقب وتعيين مراقب الحسابات وتقدير أتعابه للسنة المالية المقبلة 2025 ـ 2026.

والنظر في مقترحات الأعضاء تقدم بعشرة أيام على الأقل، أو التي يرى الرئيس عرضها، ويحق حضور اجتماع للأعضاء الذين لهم حق الحضور وهم الأعضاء المؤسسون والعاملون المسددون لرسم الاشتراك السنوي، والذين مضت على عضويتهم العاملة ستة أشهر على الأقل، وتناشد الأندية الأعضاء ضرورة تسديد رسوم الاشتراك السنوي للعضوية وتحيطهم علماً بأنه سيتم تحديد يوم ليكون آخر موعد لسداد رسم الاشتراك السنوي لحضور الجمعية العمومية، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (50) + (1) للأعضاء الذين لهم حق الحضور إذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعد أسبوع من تاريخ انعقاد العمومية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة من موعده الثاني، ويكون صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء الذين لهم حق الحضور..

والسؤال أين نحن من هذا حتى لا تبقى نفس الوجوه التي ترفع شعار عالمنا اليوم نافق حتى نراك!!