مشهد غير مسبوق

عادت زعامة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للعين بعد فوزه على ضيفه الوصل بهدفين مقابل لا شيء ليلة البارحة على استاد هزاع بن زايد، في ختام المرحلة التاسعة عشرة، ورفع العين رصيده في المركز الأول إلى 47 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي،.

ويبدو أن مواجهتهما في العين ستكون هي الفاصلة التي تحدد بطل دورينا هذا الموسم في الأسبوع الـ22، ويتبقى على مباريات الدوري سبع جولات لكل فريق.

حيث تواصل النشاط الرياضي في الدولة رغم الاعتداءات الإيرانية السافرة على الدولة، وبقية دول مجلس التعاون، دون مراعاة علاقات الجوار، فقد أطلقت إيران صواريخها وطائراتها المسيرة من دون أن تراعي أنها تهاجم دولاً إسلامية أعضاء معها في منظمة التعاون الإسلامي، ولم تراعِ حق الجيرة.. فالجيرة لها حقوق والتزامات وأصول، غير أن إيران ضربت عرض الحائط بكل هذه الاعتبارات باعتداءاتها السافرة على دول المنطقة.

ورياضياً فقد ازدانت احتفالات نجوم دوري أدنوك للمحترفين برسائل الشكر والتقدير للقوات المسلحة وجنودنا البواسل، في لفتة وطنية حملت مشاعر الامتنان والعرفان لقواتنا، حفظهم الله، لتصبح التحية العسكرية علامة بارزة في احتفالات اللاعبين خلال مباريات الدوري، موجهين التحية إلى صقور القوات الجوية الإماراتية بطريقة لفتت الأنظار، ليشارك القطاع الرياضي دعمه المعنوي لأبطالنا، حماهم الله..

فقد امتدت هذه المبادرة إلى كل الملاعب، حيث حرص اللاعبون على توجيه التحية لقواتنا المسلحة في مشهد عكس روح التقدير والاعتزاز بالدور الحيوي الذي تقوم به في صد الاعتداءات الغاشمة.

وشهدت المباراة أيضاً مبادرات جماهيرية لافتة، حيث رفعت الجماهير «تيفو» تحمل عبارة «الإمارات جلدها غليظ ولحمها مُر»، وهي المقولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتتحول إلى رمز للفخر والقوة، في مشهد عبّر فيه المدربون واللاعبون عن ثقتهم وسعادتهم لأنهم يستطيعون مواصلة لعب كرة القدم.

فهذا يبعث برسالة إيجابية للجميع، وشكروا كل من يعمل على توفير هذا الشعور بالأمان، فقد تزينت ملاعبنا بألوان علم الدولة خلال المباريات، لتضفي أجواء وطنية. وتأتي هذه المشاهد لتعكس روح التلاحم الوطني، حيث أكدت الأسرة الرياضية وقوفهم صفاً واحداً خلف الوطن، فالوطن أمانة في أعناقنا.

والله من وراء القصد