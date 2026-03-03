منصور يا وطن

زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ساحة الخيل في نادي أبوظبي للفروسية، التي تعد إحدى الوجهات المجتمعية المميزة التي تستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك، جاءت لتؤكد أن سموه يولي أهمية لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز النشاط المجتمعي، وترسخ الرياضة في أجواء تعكس روح الشهر الفضيل.

تأتي هذه البطولة تجسيداً لإهتمام سموه وحرصه الدائم على دعم الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، وتعزيز دور الفعاليات الرمضانية في تشجيع المجتمع على تبني نمط رياضي نشط، يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ونشر الثقافة الرياضية، كما أن تجمّع المشاركين في هذا المحفل الرمضاني هدفه تعزيز مكانة الرياضة ودورها الجوهري.

شخصية سموه القيادية البارزة أدت دوراً مهماً في الكثير من المجالات سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم رياضية، إذ يتمتع سموه بحنكة وحكمة في اتخاذ القرارات.

كما أن سموه صاحب رؤية مستقبلية متفردة، وبصمة إيجابية في كل ما تولاه من مناصب، فكان ذلك من أهم ما أكسب سموه الشعبية الجارفة والحب الذي يحظى به من قِبل الجميع، وهو ما يؤكد قدرة سموه على إدارة الدفة بحنكة ومهارة كبيرتين سواء على صعيد التوجيه أو المتابعة الدقيقة، والحاضر الذي نعيشه يؤكد أن مستقبلاً واعداً ينتظر الأجيال الجديدة من أبناء الإمارات.

ولم يقتصر نجاح سموه على الأمور السياسية والاقتصادية فحسب، حيث يمتلك سموه حُسن التخطيط، وبُعد الرؤى على الصعيد الرياضي، حيث تولى الكثير من المناصب الرياضية والتي جعلت العالم أجمع يشهد على النجاحات التي تحققت ببطولات عالمية وقيادة صروح شامخة بفكر مستنير يشهد له الجميع، وبرغم الظروف الراهنة التي نمر بها إلا أن قادتنا حريصون على الحضور والالتقاء بكل القطاعات، منها الرياضية، حفظ الله الوطن وقادته وكل من يعيش على أرض زايد الخير.. ومنصور يا وطن.