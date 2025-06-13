خبر استوقفني!

بعد الانتهاء من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، حيث اتضحت صورة الفرق المتأهلة مباشرة إلى المونديال وعرفنا فرق الملحق، استوقفني خبر مهم هو إعلان رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة المنتخب المشاركة في الكأس الذهبية 2025 (كونكاكاف) ، وهذا خير تحضير وإعداد للملحق في أكتوبر المقبل، وسيلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات أمريكا، وهايتي، وترينداد وتوباغو، وهذا خير تحضير وإعداد للملحق في أكتوبر المقبل، كما يسعى الاتحاد السعودي لاستضافة إحدى مجموعتي الملحق، فالعمل مستمر من أجل ضمان التأهل. كما يسعى الاتحاد السعودي لاستضافة إحدى مجموعتي الملحق، فالعمل مستمر من أجل ضمان التأهل.

خبر آخر استوقفني، فقد كشف تقرير «مرصد كرة القدم» التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، عن قائمة أكثر 100 نادٍ في العالم من حيث عدد المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي (إكس، إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، ويوتيوب)،

فقد جاء نادي النصر السعودي في المرتبة الـ16 عالمياً، كأكثر نادٍ عربي متابعة على المنصات الرقمية، بإجمالي تجاوز 62 مليون متابع، وحل الأهلي المصري في المركز 18، وثانياً من حيث أكثر الأندية العربية شعبية بـ57 مليون متابع، وجاء الهلال في المركز 24 عالمياً والثالث عربي والسؤال: أين أنديتنا؟ والله من وراء القصد