جسور الأخوّة

أُطلقت بطولة «التحدي الكويتي الإماراتي لكرة القدم» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، تزامناً مع أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والذي يقام بتوجيهات القيادة الرشيدة تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد».

وتأتي هذه البطولة تجسيداً حياً لعمق الروابط التاريخية، وخاصة في المجالين التربوي والرياضي، اللذين شكّلا على الدوام جسراً متيناً للتواصل والتعاون.



وتعيدنا هذه المبادرة إلى بدايات مشرّفة، حين شارك فريق يمثل مدارس دبي عام 1963 في دورة تربوية رياضية أُقيمت على أرض الكويت بمشاركة عشر دول، وكانت تُنظم مرة كل سنتين.

وذلك في عهد المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح. ويومها مثّلنا فريق من مدارس دبي، كان من بين لاعبيه المرحوم الأستاذ محمد مطر العاصي، الذي درّسني في المرحلة الثانوية، وسبق له اللعب لفرق دبي، مثل الشباب والشعلة في ستينيات القرن الماضي، وحقق أول ميدالية برونزية لدبي في منافسات كرة الطاولة.



وتأتي البطولة التربوية الرياضية المشتركة الحالية ضمن سلسلة من البطولات التي تعكس الامتداد التاريخي للتعاون، إذ شهدت تلك الفترة حضور عدد من المعلمين العرب إلى الإمارات بدعوة من وزارة التربية، وأسهموا في تطوير التعليم والرياضة معاً. ومنهم المرحوم يحيى شعيب، والمدرب المصري أحمد رفعت، الذي قاد فريق العروبة لتحقيق لقب أول بطولة على مستوى الدولة عام 1973.



وتقام البطولة الجديدة على مستوى المدارس في البلدين الشقيقين على مرحلتين، حيث انطلقت المنافسات من دولة الكويت، وتستمر خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل 2026.

ومن هنا، نأمل أن تترافق هذه المبادرة الناجحة مع تكريم الرعيل الأول من المعلمين والمدربين الذين أسهموا في بناء الحركة الرياضية المدرسية، مثل الأستاذ عبد الرحمن الحساوي، أول معلم تربية رياضية إماراتي تخرج في معهد المعلمين في الكويت عام 1965، والإعلامي القدير محمد، وغيرهم من الأسماء التي تستحق التقدير.

فالمبادرة أثبتت نجاحها وحققت أهدافها، والله من وراء القصد