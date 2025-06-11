«العين» على واشنطن

يواصل ممثل الوطن، فريق العين، تحضيراته المكثفة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وطموحات «الزعيم» بالتأكيد أنه لن يكتفي بالمشاركة الشرفية، بل يضع المنافسة هدفاً واضحاً، هذا ما نتمناه في ظل الدعم والرعاية القوية من الإدارة العليا بالنادي، فنحن سعداء بالوجود الإماراتي في هذه البطولة التاريخية التي تقام لأول مرة، في الولايات المتحدة الأمريكية، كلنا متحمسون لترك بصمة حقيقية، وأن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة، نلعب بروح قتالية، ونتعامل مع كل مواجهة على حدة، سواء كانت أمام يوفنتوس، أم مانشستر سيتي، أم الوداد المغربي، فقد كان واضحاً من خلال التحضيرات والتعاقدات أن الفريق لديه طموحات عالية، ولديه كذلك خبرة وتجربة ناجحة من قبل، وهذه المرة ستتجه الأنظار إليه كونه بطل أكبر القارات، نريد أن يواصل العروض التي عرفناها عنه، ويدع نتائج الدوري المحلي، فهو الآن في مرحلة التحدي القوي بين أكبر أندية النخبة في العالم.

العين لم يذهب للسياحة في أمريكا، نريده أن يرفع علم الإمارات عالياً وسط التظاهرة العالمية الكبرى، فالحدث الكروي كبير، لا سيما بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إشرافه بصورة أكبر على البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقاً من أفضل أندية كرة القدم في العالم للمرة الأولى، للتنافس على مدار شهر كامل في «11» مدينة مختلفة بأنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل الهدف من الرؤية الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جاءت من أجل تعزيز قطاع الرياضة، عبر إطلاق فرص جديدة، وتشجيع الابتكار والتواصل مع الجماهير الرياضية حول العالم.

الكرة لم تعد اليوم مجرد لعبة داخل المستطيل الأخضر، بل تجاوزت الحدود، وأصبحت صناعة حديثة، والذكي من يجيد التعامل معها في ظل المتغيرات والمستجدات التي تطاردنا من كل حدب وصوب.. عيوننا ستتجه دوماً نحو فريق العين «الزعيم» في مدينة واشنطن.. والله من وراء القصد.