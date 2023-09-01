القراءة والعبث!!

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في الحقيقة لقد أخافني واستفزني معاً، الإعلان الذي انتشر في بعض الصفحات على الفيسبوك حول قيام إحدى دور النشر المصرية بتقديم ترجمة جديدة لرواية جورج أورويل (مزرعة الحيوان) باللهجة المصرية وبعنوان مستفز هو (مزرعة البهائم)، وطبعاً لن يكون مستبعداً قيام دور نشر أخرى بالأمر نفسه مع رائعته الأكثر شهرة 1984 ! والسؤال المتوقع هو: لماذا لجأت دار النشر لذلك؟ ومن المستهدف بهذا النوع من الترجمات؟

كتب أحد المعترضين: وبأية لهجة من اللهجات المصرية ستتم الترجمة ؟ هل بلهجة أهل القاهرة أم الإسكندرية أم عرب سيناء؟ يرد عليه آخر يبدو أنه وجد في ترجمة الأدب العالمي للهجات المحكية فائدة لم يرها غيره: إنها خطوة لا تخلو من منفعة فهذه الترجمة ستشجع الشباب الذين يستثقلون الفصحى للتعرف على القراءة أولاً والتعرف على ذخائر الأدب العالمي ثانياً وهذا يخدم انتشار الكتاب بين قطاعات نتهمها دائماً بعدم القراءة، إضافة إلى أنها ستساعد الأجانب الذين يدرسون ويعيشون في مصر. على إجادة المصرية المحكية بسهولة!

والحقيقةُ أن الأدب العالمي لطالما وجد طريقه لجميع شرائح المجتمع العربي عبر اللغة العربية الفصحى التي يسرت للجميع فهم وحب الأدب العالمي والعربي دون أية صعوبات، أما الذين لا يقرؤون الأدب بالعربية فلن يقرؤوه بأية طريقة أخرى؛ لأن العيب فيهم وليس لأن البادي مكتوب بالفصحى، فنقوم بتخريب الأدب والذائقة معاً لأجلهم!

ثم هل تعني موافقتنا على هذه الخطوة، جواز تحويل روائع الشعر العربي إلى اللهجات المحكية، فنقرأ المتنبي وامرؤ القيس وبشار بن برد والأعشى وقيس والنابغة الذبياني ومحمود درويش ونازك الملائكة ونزار قباني باللهجة المصرية أو الكويتية أو المغربية مثلاً؟ أم أن الأمر ليس أكثر من طريقة تجارية مبتذلة للإثراء وتحويل الأدب إلى حالة مثيرة للسخرية والتهكم بدل أن يكون أداة للارتقاء بالذائقة والإحساس؟

فهل هناك من سيحرك ساكناً ليمنع هذا التوجه بدل أن يتحول إلى موجة فنسمع غداً عن «مئة عام من العزلة» باللهجة الإماراتية، و«الحرب والسلام» بالسودانية، و«الأخوة كرامازوف» باللبنانية... وهكذا.. ما عاد شيء مستبعداً في زمن الأعاجيب هذا!!