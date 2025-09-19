شهادة من أجل الوطن والشعب

لا يمكن تشييد العمران دون الاهتمام بأدق التفاصيل، وبتوطيد أركان ثابتة تعزز الاستقرار والحياة الكريمة، هذا النهج سار عليه قادتنا الكرام الذين شيدوا صرح الإمارات الشامخ وساروا على درب القادة المؤسسيين، فكانت خدمة الإمارات وشعبها الهدف الأسمى. والمتأمل في محطات كتاب «علمتني الحياة»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يجد فيه العظات والدروس من قائد حكيم كرس جهده ووقته لتكون دولة الإمارات الرقم واحد بكل المجالات. قال سموه: «يشهد الله أني عملت من أجل الوطن والشعب»، رسالة عظيمة وشهادة أعظم بين الإنسان ورب العباد. بُنيَت على يقين حقيقي لما قدمه سموه على مدى عقود من الدروس العميقة والتجارب الشخصية التي أصبحت مدرسة متكاملة من الحكمة والقيادة، يعبر فيها عن مواعظه كقائد وأب وإنسان.

شخصية قائد استثنائي جمعت بين طموح الدولة وروح الإنسان، وبين تجارب ودروس ملهمة من الماضي، وفكر يسبق الحاضر ويستشرف المستقبل ليكون أرشيفاً مؤرخاً لدولة الإمارات وشعبها، فلقد أصبح النموذج الذي لا يشبه الآخرين في علاقته بين الحاكم وشعبه، فالرسالة أمانة تصان من أجل أن يصان المجتمع.

يحمل كتاب «علمتني الحياة» رسالة أبوية تحتضن فيها الكلمات أبناء هذا الوطن، فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد المعلم والملهم، آمن أن ترابط أفراد المجتمع نتاج للقيادة السليمة والمثالية، والوطن ليس فقط عبارة عن خطط واستراتيجيات وإنجازات اقتصادية، فبدون المجتمع المتماسك والسعيد لن يكون هنالك مخلصون حولك يساعدونك ويقدمون لك النصيحة.

بناء روح الفريق الواحد، الكل مساند للآخر، فكل نجاح مبني على قدرات أبناء هذه الدولة، ونجاح التجربة الإماراتية هو التوازن الحقيقي بين تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ عليها وتطويرها لسرد قصصها عبر العصور القادمة. فقدرات أبناء الإمارات لا تقاس إلا بعظمة بناء الوطن.

كتاب «علمتني الحياة» ليس مجرد كتاب، بل شهادة للتاريخ، عن سيرة القائد الملهم الذي عاش للناس قبل أن يعيش لنفسه، قائد لا يعرف للمستحيل معنى ولا يرضى إلا بالريادة. «علمتني الحياة» حكمة ومواعظ ونهج للأجيال لتسير على درب صانع المجد في جعل التميز ديدنها والتفوق نهجها، إنه كتاب يعلّمنا أن القيادة أخلاق، وأن الإنسان قبل كل شيء، وأن حب الوطن يُترجم في خدمة أبنائه وصناعة مستقبلهم.