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كلنا نحتاج للتغيير في حياتنا، فالعالم من حولنا في تغير وتجديد مستمر، ولكن أعداء التغيير موجودون حولنا، هم لا يرحبون بالتطوير ولا التقدم ولا الرقي، لا يريدون أي عملية تطور لأي مجتمع وتقدم وبناء حضاري، لذلك نريد جيلاً مختلفاً يسعى نحو التغيير والتميز، نحن نحتاج من عقولنا أن تبدأ في رؤية العالم كيف يتطور وكيف يتقدم، أقول بأن التغيير البناء والحقيقي المفيد يبدأ من العقل نفسه، يقول الدكتور وليم جيمس، الذي يعد من رواد علم النفس الحديث، والذي نشر كتباً مؤثرة في علم النفس الحديث وعلم النفس التربوي: «الإنسان يمكن أن يغير حياته إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية».

لنتوجه نحو التغيير، نحو التطور، نحو التقدم لأنه هو الضمان للتفوق والتميز.. قال ويليام شكسبير: «إننا نعلم ما نحن عليه، ولكننا لا نعلم ما يمكن أن نكون عليه»، لذلك يمكننا أن نصنع التغيير الذي نرغب به.

العظماء يذكروننا بأن «نعيمك يوجد بداخلك» فلا تحاول أن تبحث عن التغيير من الآخرين أو تنتظر من الآخرين أن يغيروك، بل أنت الوحيد القادر على إحداث التغيير في نفسه، إن مفتاح التغيير بيدك.



أحد الحكماء يقول: «كن أنت نفسك مصباحاً ولا تبحث خارج نفسك». إن قوى التغيير وطاقات العلاج والأمل موجودة في دواخلنا، كل ما نحتاجه للتغيير متوفر فينا، الصحة، السعادة، الحب، الثروة، والمال، تذكر أنك تملك الكثير حتى تغير ما بداخلك بمجرد أن تقرر التغيير، إن تحقيق الثقة بالنفس أول خطوة لتحرير القيود التي قد فرضتها على نفسك، البعض يفترض أن القيود تأتي من الآخرين من المجتمع، الآباء، الأمهات، العائلات أو حتى الرؤساء وغيرهم، ولكن إذا سمحت للآخرين بالدخول لحياتك فلن يحدث أي تغيير، العديد من الناس يستخدمون فلسفة خدمة الآخرين، كوسيلة للفرار من تحمل مسؤولية تغيير حياتهم الشخصية، البعض يدفن نفسه مضحياً بنفسه من أجل أسرته ولكنه في الحقيقة لا يستطيع أن يحل مشكلاته الشخصية، لذلك فإن التحرر من القيود والتغيير يجب أن يكون مدروساً، بمعنى يجب ترويض العقل على الفعالية والتفاعل والاستعداد لأي تغييرات، وكما يقول عالم النفس ريك هانسون: «ذاك الذي يغير دماغه، يغير حياته».. وهو ببساطة يشير إلى أن تغيير طريقة التفكير يجب أن تتم في العقل فإن هناك استجابات حتمية للواقع الذي تعيشه. وهذا يقودنا نحو العقل وقيادته لهذه العملية، فعندما تكون منفتحاً ومتقبلاً ومستعداً تكون عملية التغيير متوافقة ومتماشية مع باقي تفاصيل حياتنا.