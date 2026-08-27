ما بعد التمكين... المرأة الإماراتية وصناعة الأثر

لم يعد الحديث عن المرأة الإماراتية يدور حول إتاحة الفرص وإثبات القدرة، بل حول النتائج التي حققتها والأثر الذي تصنعه في المجتمع والاقتصاد والعمل الحكومي. فقد انتقلت من مرحلة التمكين إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وقيادة التحولات التنموية، مستندةً إلى كفاءتها وإلى رؤية وطنية آمنت، منذ تأسيس الدولة، بأن بناء الإنسان هو أساس التنمية.

ويظهر هذا التحول في حضور المرأة في مختلف مواقع العمل والمسؤولية؛ إذ تشكّل نسبة كبيرة من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتتولى مناصب وزارية ونيابية ودبلوماسية، إلى جانب أدوارها المؤثرة في القطاعات الاقتصادية والعلمية والتقنية. ولم تعد مشاركتها تُقاس بعدد المناصب التي تشغلها، بل بما تحققه من نتائج وما تُحدثه من تغيير.

ويأتي يوم المرأة الإماراتية مناسبةً للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات، وفرصةً للنظر إلى ما يمكن أن تقدمه في المرحلة المقبلة. فمرحلة ما بعد التمكين تتطلب الابتكار وقيادة التغيير والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، وقد أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على تلبية هذه المتطلبات.

وفي الاتصال الحكومي، يتجسد هذا الدور بصورة واضحة. فالرسالة الحكومية لم تعد مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل أصبحت أداةً لبناء الثقة بين المؤسسات والمجتمع، وشرح السياسات، وإظهار أثرها في حياة الناس. وتؤدي المرأة الإماراتية دوراً مهماً في هذا المجال من خلال قدرتها على فهم الجمهور، وقراءة المتغيرات، وصياغة رسائل واضحة وموثوقة؛ لأن الثقة لا تُبنى بالكلمات وحدها، بل بالاتساق بين ما تعلنه المؤسسات وما تنجزه على أرض الواقع.

ومع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، تتغير أدوات الاتصال وأساليب الوصول إلى الجمهور. لكن التقنية، مهما بلغت قدراتها، لا تمنح الرسالة معناها من تلقاء نفسها. فالإنسان هو من يحدد غايتها وسياقها، ويضمن دقتها واستخدامها بمسؤولية. ومن هنا تزداد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها الكفاءات النسائية، لقيادة هذا التحول وتوظيف التقنية في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة.

لقد جعلت دولة الإمارات تمكين المرأة مساراً لبناء مؤسسات أكثر كفاءة ومجتمع أكثر قدرة على التطور. وحين تتشكل ملامح اقتصاد جديد قائم على المعرفة والتقنية والاستدامة، ستكون المرأة الإماراتية بين صانعيه، لا لأنها حصلت على الفرصة فحسب، بل لأنها أثبتت قدرتها على تحويل الفرصة إلى إنجاز، والإنجاز إلى أثر.