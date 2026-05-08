العين يزين تاريخه بالنجمة الخامسة

في ليلة ستبقى محفورة في ذاكرة كرة القدم الإماراتية توج نادي العين نفسه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين، مضيفاً النجمة الخامسة إلى شعاره، ومؤكداً مكانته أحد أعمدة المجد الكروي في المنطقة، لم يكن هذا الإنجاز مجرد لقب عابر، بل كان تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل، والإصرار، وروح الانتماء التي تميز «الزعيم».

دخل العين مباراة الشارقة بعزيمة الأبطال، متسلحاً بخبرة لاعبيه ودعم جماهيره، التي لم تتخلَّ عنه في أصعب اللحظات، وعلى مدار مشوار البطولة قدم الفريق عروضاً قوية، اتسمت بالانضباط التكتيكي والروح القتالية، ليؤكد أن البطولات لا تُحسم بالمهارة فقط، بل بالإيمان والصلابة، وبدعم قوي من الإدارة.

وفي المباراة الحاسمة فاز بالخمسة، وهي الأكبر في تاريخ لقاءات الناديين الكبيرين، لا شك أنها ستعيد وستقلب الأوضاع في القلعة البيضاء، فقد تجلت شخصية العين الحقيقية؛ فريق لا يعرف الاستسلام، يلعب حتى الرمق الأخير، ويؤمن بأن البطولات لا يليق بها إلا بمن يقاتل من أجلها، فكان التتويج بالنجمة الخامسة ترجمة طبيعية لطموح لا يعرف الحدود.

هذا الإنجاز لا يُحسب للنادي فقط، بل هو فخر للأمة العيناوية ولمدينة البطولات الـ 15 بأكملها، ورسالة واضحة بأن الزعيم قادر على المنافسة، واعتلاء منصات التتويج، كما يعكس الرؤية الصحيحة في التعامل الاحترافي للفريق كونه مجموعة، والدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الكروي من القاعدة حتى الفريق الأول، والذي أثمر عن صناعة فريق ذهبي قادر على كتابة التاريخ.

وفي خضم الأفراح يبقى نادي العين نموذجاً يُحتذى في الطموح والعمل المؤسسي، حيث لا يكتفي بالألقاب، بل يسعى دائماً للمزيد، فالنجمة الخامسة ليست نهاية الحكاية، بل بداية فصل جديد من المجد.

مبروك للزعيم.. هذا الإنجاز الذي يرفع الرأس، ويُسطَّر بحروف من ذهب، وسلام عيناوي سلام.. والله من وراء القصد.