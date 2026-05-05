الإمارات.. وطن لا يُخترق

لم يكن ما حدث بالأمس خبراً عابراً... بل لحظة تختبر المعنى الحقيقي للوطن. حين تعود الصواريخ إلى السماء، لا تُقاس الأحداث بعددها، بل بما تكشفه: من يثبت، ومن يضطرب، والإمارات لم تكن يوماً دولة ردّ فعل، بل دولة جاهزية، تعرف أن الأمن لا يُبنى عند الخطر، بل قبله بسنوات طويلة من الرؤية والتخطيط والاستثمار في الإنسان.

عودة التوتر الإقليمي ومحاولات استهداف الإمارات بالصواريخ والمسيرات تكشف حقيقة لا يمكن تجاهلها؛ أن المنطقة لا تزال تعيش على احتمالات التصعيد، وأن الاستقرار ليس أمراً مفروغاً منه، طالما أن هناك نظاماً يستهين بأرواح المدنيين. لكن ما يميّز الإمارات ليس غياب التهديد، بل قدرتها على التعامل معه بثبات وهدوء، دون أن تسمح له بأن يغير إيقاع الحياة.

القصة الحقيقية ليست في الصواريخ... بل في ما لم يتغيّر. الحياة استمرت، والمطارات عملت، والناس خرجوا إلى أعمالهم كالمعتاد. لم يكن ذلك تجاهلاً للخطر، بل ثقة عميقة بمنظومة أمنية متكاملة، تُدار بعقل واعٍ واستعداد دائم.

ولا يمكن الحديث عن هذا الثبات دون الإشارة إلى دور القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بوعي متكامل، محلياً عبر تعزيز الجاهزية، وإقليمياً عبر تنسيق المواقف، ودولياً عبر خطاب متزن يحفظ الاستقرار ولا يندفع نحو التصعيد. هذه القيادة لم تدِر الأزمة كرد فعل، بل كجزء من رؤية أوسع تحمي الدولة وتُبقي مسارها ثابتاً.

وفي المقابل، فإن ما يظهر في المشهد الإقليمي يعكس حالة من تباين الرسائل وتعدد مراكز التأثير، وهو ما يخلق أحياناً قرارات متسارعة أو غير منسجمة، لا تخدم الاستقرار بقدر ما تزيد من تعقيد المشهد.

وما حدث بالأمس تحديداً يفتح باب تساؤل مشروع؛ ما الهدف الحقيقي من استهداف مدن مدنية آمنة؟ ففي ظل غياب مبرر واضح، تبدو هذه الأفعال أقرب إلى ارتباك سياسي وقرارات تفتقر إلى منطق استراتيجي، وتحمل في جوهرها عبثاً غير مبرر بسلامة المدنيين، وهو ما يرفضه الضمير قبل أن ترفضه القوانين.

الإمارات اليوم لا تحتاج إلى أن تثبت شيئاً لأحد، فهي دولة رسخت مكانتها عبر سنوات من العمل والبناء، وأثبتت أن الأمن ليس شعاراً، بل منظومة تُدار برؤية واضحة. وهنا تبقى الصورة الأصدق؛ وطنٌ يواجه دون أن يفقد هدوءه، وشعبٌ يعيش دون أن يسمح للخوف أن يسكنه، ودولة تمضي بثقة، لأنها تعرف تماماً كيف تكون قوية... دون ضجيج.