17 ولاية تعزف على وتر ترامب ضد الانتخابات

المصدر: واشنطن - د ب أ

قدم مدعو العموم لـ 17 ولاية يحكمها الجمهوريون، وكذلك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مذكرات إلى المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن، تظهر دعمهم لدعوى قضائية في تكساس تطالب المحكمة بإلغاء نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية بأربع ولايات. ومن خلال هذه الدعوى، يسعى المدعي العام لتكساس، كين باكستون، إلى إبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، وهي بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن.

واعتمدت الولايات الأربع بالفعل النتائج، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل حتى دعوى تكساس. ورفضت المحكمة العليا طعنا قانونيا الثلاثاء من جانب الجمهوريين يسعى لرفض ملايين الأصوات في ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ويقول ترامب منذ انتخابات الثالث من نوفمبر إن الفوز «سرق» منه بسبب «تزوير ديمقراطي هائل». وحتى الآن لم يتمكن ترامب أو محاموه من توفير دليل مقنع. وتم رفض دعاوى في ولايات عدة.

ممثلة للتجارة

وأفادت وسائل اعلام أمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم تعيين كاثرين تاي، المحامية المتخصصة في قضايا التجارة الحرة والصين، في منصب ممثل التجارة الأمريكي. وهذه الأمريكية المتحدرة من أصول آسيوية والتي تتحدث لغة الماندرين بطلاقة، عملت خصوصا من 2007 إلى 2014 في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، حيث دافعت عن الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية في ما يتعلق بخلافاتها مع الصين.

وافاد موقع بوليتيكو بأن كاثرين تاي «لديها خبرة يمكن أن تساعد الولايات المتحدة على مواجهة بكين في قضايا مثل العمل القسري وحقوق الملكية الفكرية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقة تجارية فعالة بين أكبر اقتصادين في العالم»، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وستكون تاي هي المسؤولة عن إعادة ترميم العلاقات التجارية الصينية الأمريكية. وليس متوقّعاً أن يُجري جو بايدن تغييراً في السياسة إذ إنه ينوي أن يظل حازماً في ما يتعلق بالتجارة ولكن من خلال تشكيل جبهة مشتركة مع حلفائه التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي.

دفاع عن أوستن

ودافع بايدن عن اختياره الجنرال المتقاعد من أصول إفريقيّة لويد أوستن لتولّي وزارة الدفاع، وذلك في مواجهة معارضة لهذه التسمية عبّر عنها ديمقراطيّون وخبراء اعتبروا أنّ مدّة تقاعد لويد لا تزال دون السبع سنوات. واعتمد الكونغرس قاعدة تنصّ على أنّ أيّ عسكريّ سابق مرشّح لتولّي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقلّ.

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