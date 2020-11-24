ميرفي تصدم ترامب: القرار قراري وحدي

المصدر: وكالات

قالت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، إميلي ميرفي، إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى الديمقراطي، جو بايدن، هو "قرارها وحدها" على الرغم من تغريدة من الرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه أوصى بهذه الخطوة.

وذكرت ميرفي في رسالة: "أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة.. لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي".

وأضافت "لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذي يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخير هذا التحرك أو التسريع به".

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز