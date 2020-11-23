لماذا طالب فريق ترامب بإعادة فرز الأصوات في جورجيا مجدداً؟

المصدر: وكالات

أعلن الفريق القانوني للرئيس الأميريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه قدم التماسا لإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا، في محاولة ثانية لإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في الولاية، والذي أصبح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تصديق حاكم الولاية بريان كيمب وبراد رافينسبيرجر وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، وكلاهما جمهوري، بشكل مستقل على النتائج، التي تظهر فوز بايدن بهامش أكثر من 12000 صوت.

وأكدت إعادة فرز الأصوات يوم الخميس الماضي فوز بايدن بالفعل، ولكن نظرا لأن هامش فوزه كان أقل من 0.5%، يحق لحملة ترامب طلب إعادة الفرز.

وأشار الفريق القانوني لترامب إلى ما سماه "نتائج خاطئة و"اقتراع غير قانوني" دون أي دليل في بيان أعلن فيه طلب الحملة إعادة فرز الأصوات بالولاية.

ويسعى ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في الثالث من نوفمبر من خلال تقديم طعون قانونية لم يتم قبولها ونشر مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير انتخابي ضخم. ورفض قضاة في عدة ولايات بالفعل العديد من دعاواه القضائية.

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