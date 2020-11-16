بايدن يواصل تشكيل إدارته وترامب لن يرحل بهدوء

المصدر: واشنطن - وكالات

استمر أمس الجمود السياسي الذي يؤخر المرحلة الانتقالية لتسليم القيادة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأمر الذي يؤرّق الطبقة السياسية في أمريكا بشأن إمكانية تعثر الانتقال في ظل إثارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الشكوك حول نزاهة الانتخابات، وذلك بعد يوم تدفق فيه عشرات الآلاف من أنصاره على شوارع واشنطن لترديد ادعاءاته بالتلاعب في نتيجة الانتخابات.

وأمضى بايدن أياماً مع مستشاريه لدراسة التعيينات الوزارية في إدارته وتلقي مكالمات التهنئة من زعماء العالم، ورسم السياسات التي سيتبعها بعد أداء اليمين الدستورية يوم 20 يناير. ومن المتوقع أن يواصل لقاءاته مع مستشاريه.

وأثار ترامب أمس، الكثير من الجدل بعدما أقر بفوز منافسه بايدن بالانتخابات وإن ربط الفوز بالتزوير، ثم تراجع. وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «لقد فاز لأن الانتخابات زورت»، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عالمية إقراراً للمرة الأولى بفوز منافسه في انتخابات الرئاسة. لكن بعد أقل من نصف ساعة، غرد ترامب بثلاث كلمات لإزالة اللبس الذي وقعت فيه وسائل الإعلام، بقوله: «إنها مزورة. سنفوز». ثم أتبعها بتغريدة أخرى: «لقد فاز فقط في عيون إعلام الأخبار المزيف. لم أعترف بأي شيء! لدينا طريق طويل لنسلكه. كانت انتخابات مزورة». وبرفضه الاعتراف بالهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات، من دون أدلة واضحة حتى الآن، نجح ترامب في إلهاب مشاعر أنصاره، الذين تجمعوا بأعداد كبيرة في أماكن عدة من الولايات المتحدة.

نقل السلطة

وتبقى عملية انتقال السلطة مؤرقة للطبقة السياسية في أمريكا. وقال رون كلين الذي وقع عليه اختيار بايدن ليكون رئيسا لهيئة العاملين في البيت الأبيض إن الانتقال السريع للسلطة ضروري لضمان استعداد الحكومة لتنفيذ برنامج محتمل للتحصين من فيروس كورونا في أوائل العام المقبل.

وحذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، من أن الأخير قد يسبب «ضرراً كبيراً» للأمن القومي، معرباً عن مخاوفه من أنه «لن يرحل بهدوء» بعد خسارة الانتخابات. وقال بولتون، لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية: «أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب».

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