بعد انتظار أيام.. الصين تهنئ بايدن

المصدر: بكين-رويترز

هنأت الصين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمر صحافي: «نحترم خيار الشعب الأمريكي ونعرب عن تهانينا لبايدن وهاريس»، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.

وكانت بكين قد قالت الأسبوع الماضي إنها «ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأمريكية»، التي انتزع فيها بايدن ما يكفي من الولايات للفوز بمقعد الرئاسة، لكن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بنتيجة الانتخابات التي أجريت، ويقدم طعوناً قضائية ضدها. وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية وقتها بأنه «لاحظنا أن بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، لكن نتيجة الانتخابات الأمريكية سيجري إقرارها وفقاً للقانون الأمريكي».

وأضاف وانغ: «نؤمن دائماً بأنه يجب على الصين والولايات المتحدة أن تعززا الاتصال والحوار فيما بينهما، وتديرا مواطن الاختلافات على أساس من الاحترام المتبادل، وتعملا على توسيع إطار التعاون على أساس المصلحة المشتركة.

وجاءت تهنئة الصين لبايدن يوما بعد توقيع دونالد ترامب مرسومًا يقضي بمنع مواطنيه من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها أمريكا بدعم النشاطات العسكرية لبكين.

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