البيت الأبيض يستعد لولاية ثانية لترامب

المصدر: وكالات

قال مستشار اقتصادي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إن البيت الأبيض يستعد لولاية ثانية لدونالد ترامب الذي يرفض الإقرار بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسية.

وقال بيتر نافارو أحد مستشاري ترامب الاقتصاديين لمحطة "فوكس بيزنيس"، "في البيت الأبيض نواصل العمل كما لو أننا بصدد ولاية ثانية لترامب".

وأضاف "من المهم جدا أن ندرك أننا نريد بطاقات اقتراع يمكن التحقق منها وعملية اقتراعية قانونية وتحقيقا حول العدد المتزايد من شكاوى التزوير تقدم بها شهود وقعوا إفادات خطية بعد أداء القسم".

ويرفض ترامب حتى الآن الإقرار بهزيمته بعد أسبوع تقريبا على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز الديمقراطي جو بايدن بها استنادا إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.

وشن الرئيس المنتهية ولايته حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة.

ويؤكد الرئيس وداعموه حصول عمليات تزوير من دون أن يعرضوا أي ادلة عليها.

وأشارت وكالات أمريكية مكلفة أمن الانتخابات الخميس إلى عدم توافر "أي دليل" لديها بحصول قرصنة انتخابية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعد بعملية «انتقال سلس» للسلطة في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن، إنه «سيكون هناك انتقال سلس (للسلطة) إلى إدارة ثانية لترامب». وأردف «سنحصي جميع الأصوات...».

وتابع بومبيو "على العالم أن يثق تماما بواقع أن العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من يناير (2021) ستكون عملية انتقالية ناجحة".

وشدد على أن "الوزارة مستنفرة تماما لضمان أن تكون الانتخابات في كل أنحاء العالم حرة وعادلة وآمنة، وأن الموظفين التابعين لي يجازفون بحياتهم من أجل ذلك".

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