ماذا لو فاز ترامب بعد قرار إعادة فرز الأصوات في جورجيا؟

المصدر: وكالات

قررت ولاية جورجيا، الأربعاء، إعادة فرز أصوات الناخبين في السباق الرئاسي 2020 مرة أخرى بصورة يدوية نظرا لتقارب فارق الأصوات بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، حسبما نقلت سي إن إن عربية.

لكن ماذا يعني لو فاز ترامب بأصوات المجمع الانتخابي التي تقدمها ولاية جورجيا؟

ولاية جورجيا تقدم 16 صوتا بالمجمع الانتخابي، في السباق بين المتنافسين للوصول إلى الرقم 270 صوتا للفوز بالرئاسة، وبالنظر إلى أصوات المجمع الانتخابي التي نالها ترامب وهي 217 صوتا، وفقا لمؤشر سي إن إن فإن إضافة 16 صوتا سيعني أنه سيصل إلى 233 صوتا بالمجمع الانتخابي.

على الصعيد الآخر نال المنافس الديمقراطي، جو بايدن، 279 صوتا بالمجمع الانتخابي وفقا لمؤشر سي إن إن دون احتساب النتيجة المتوقعة لجورجيا، أما إذا فاز بجورجيا فإن ذلك يعني أن بايدن سيصل إلى 295 صوتا بالمجمع الانتخابي.

ويشار إلى أنه ووفقا لمؤشر سي إن إن فإن نتيجة التصويت في جورجيا هي كالتالي بعد فرز 99% من الأصوات:

بايدن: 2,471,981 مليون صوت بنسبة 49.5%

ترامب: 2,457,924 مليون صوت بنسبة 49.2%

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