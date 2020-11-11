بعد أن اتضح أن الفارق بين ترامب وبايدن بسيط.. جورجيا تقرر إعادة فرز الأصوات يدوياً

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت ولاية جورجيا إعادة فرز الأصوات، اليوم الأربعاء، يدويا بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%.

وقال مسؤول عن عملية فرز الأصوات في ولاية جورجيا الأمريكية إن إعادة فرز الأصوات سينتهي بحلول 20 نوفمبر الجاري.

وكان بايدن تقدم بأكثر من 14 ألف صوت على ترامب في عملية الفرز الأولي بجورجيا.

ويذكر أن ولاية جورجيا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة اعتادت التصويت للجمهوريين منذ عام 1996.

وسمحت الولاية للمراقبين من الفريقين بمراقبة العد بعدما ادعى ترامب، من دون أي دليل، أن التزوير جار في كل أنحاء البلاد.

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