بايدن لترامب: عدم اعترافك لن يغير شيئاً

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن عملية نقل السلطة بدأت، مشيرا إلى أن عدم اعتراف إدارة دونالد ترامب بالفوز لن يغير شيئا، موجها دعوة إليه من أجل الحديث، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وقال بايدن، في كلمة من ديلاوير، إن "عدم اعتراف الإدارة الأمريكية بفوزنا لا يغير ما سنقوم به"، مضيفا أن العملية الانتقالية بدأت "وهي تجري على قدم وساق".

وأوضح بايدن أن تعاطي "زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان.. تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا".

وفي رده على سؤال إحدى الصحفيات بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ترامب، أجاب بايدن باختصار بالقول "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم".

وأضاف "سيبقى ترامب رئيسا لهذه البلاد حتى الـ20 من يناير".

وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر"، الثلاثاء: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.

من جهة أخرى، وعد الرئيس الأميركي المنتخب بتعزيز نظام الرعاية الصحية وتخفيض كلفة العلاج ابتداء من 20 يناير.

وقال إن الرعاية الصحية حق للجميع وليس امتيازا لقلة قليلة وسنحارب لكي يحصل عليها الجميع".

وأردف بايدن قائلا: "نحن اليوم وسط أزمة صحية أثرت على أكثر من 10 ملايين أميركي ونعرف أن ترامب يحاول منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على الرعاية الصحية.. اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية رغم أن الشعب الأميركي متفق على الحفاظ على هذا القانون".

وذكر: "لا يجب أن تكون هذه مسألة حزبية، هي مسألة إنسانية تؤثر على كل عائلة أميركية".

وأضاف "الآن سنعمل على تغطية أكثر من 20 مليون شخص للحصول على التغطية الصحية، كما سنعمل على تخفيض كلفة العلاج ابتداء من 20 يناير".

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