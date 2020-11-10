بومبيو يعد بانتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب

المصدر: أ ف ب

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "الثلاثاء" الاعتراف بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، واعدا بعملية "انتقالية سلسة" نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

ورداً على سؤال عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل العملية الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب، قال "سيكون هناك انتقال سلسل نحو إدارة ثانية لترامب".

واضاف في مؤتمر صحافي "سنحتسب كل الاصوات"، مؤكداً ان قادة العالم يدركون أنها "عملية قانونية تستغرق وقتا".

وتابع بومبيو "على العالم ان يثق تماماً بواقع ان العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من يناير (2021) ستكون عملية انتقالية ناجحة".

وشدد على ان "الوزارة مستنفرة تماما لضمان أن تكون الانتخابات في كل انحاء العالم حرة وعادلة وآمنة، وان الموظفين التابعين لي يجازفون بحياتهم من اجل ذلك"، معتبرا ان سؤاله عن امكان ان يؤدي موقف ترامب إلى تقويض جهوده هو امر "سخيف".

وبادر العديد من قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة الى تهنئة بايدن بانتخابه.

لكن الرئيس الجمهوري يصر على رفض الاعتراف بالهزيمة ووعد بالقتال في القضاء لأحداث انقلاب في النتيجة رغم انه لم يقدم اي دليل على عمليات "تزوير" يندد بها.

وفي المعسكر الجمهوري، اقرت بعض من اعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين بهزيمة ترامب في حين رفضت البعض الاخرى تبني هذا الموقف. ويبقى ان معظم هؤلاء أكدوا حقه في اللجوء إلى القضاء من دون ان يأخذوا باتهامات التزوير على محمل الجد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز