ترامب: النتائج بعد أسبوع.. وسنفوز

المصدر: وكالات

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب رفضه لنتائج الانتخابات التي أشارت إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤكداً أنه "سينتصر".

وقال ترامب في تغريدتين على "تويتر"، الثلاثاء: "لقد أحرزنا تقدما كبيراً. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى. وأضاف ترامب: "سنفوز". بحسب سكاي نيوز عربية.

ويرفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام بايدن في الانتخابات، رغم أن الأخير حصد 290 مقعداً في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ20 صوتاً من الحد المطلوب للفوز.

ويقول ترامب وحملته إن هناك خروقاً حدثت أثناء عملية التصويت، خاصة الأصوات التي وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد.

ورفعت حملة ترامب، "الاثنين"، دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم."

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