رغم فوز بايدن.. فرز الأصوات مستمر في 4 ولايات

المصدر: ا ف ب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية كبرى فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية ، لكن أيا من وسائل الإعلام لم يعلن حتى أمس الإثنين الفائز النهائي في 4 ولايات هي ألاسكا و أريزونا وجورجيا وكارولاينا الشمالية.

ويحتاج بايدن لـ 270 صوتا على الأقل من أصوات الهيئة الناخبة، التي ستعلن في النهاية الفائز بالرئاسة. تضم الهيئة الناخبة 538 عضوا، ويحدد عدد سكان كل ولاية عدد أعضاء الهيئة الممثلين لها.

والمرشح الذي ينال غالبية التصويت الشعبي في الولاية، يفوز بكل أصوات كبار الناخبين في الولاية.

حصل بايدن حتى الآن على 279 من اصوات كبار الناخبين. وحصل الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب على 214 صوتا فقط، وحتى لو فاز بجميع الولايات الأربع المتبقية فإنه لن يتمكن من بلوغ عتبة 270 صوتا.

- أريزونا -11 من كبار الناخبين

حصل جو بايدن على 49,5 بالمئة من الأصوات، في مقابل 49 بالمئة لصالح ترامب، بفارق ضئيل يبلغ 16,985 صوتا بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.

وقدّرت محطة "فوكس" ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية ليل الثلاثاء الأربعاء أن المرشح الديمقراطي فاز في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، ما أثار غضب ترامب.

لكن وسائل إعلام أخرى على غرار "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" فضلت التريث قبل إعلان فوز أحد المرشحين في الولاية التي تصوت عادة للجمهوريين.

- جورجيا -16 من كبار الناخبين

تم فرز أكثر من 98 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد ودائما ما صوتت للجمهوريين منذ 1996.

وبعد أن كان ترامب يتصدر النتائج فيها تراجع الفارق مع فرز الأصوات البريدية في مدن رئيسية مثل أتلانتا، وبات بايدن يتقدم عليه.

ويتقدم الديمقراطي بايدن حاليا النتائج بأكثر من 10,350 صوتا، بحسب المعطيات الانتخابية للولاية.

- كارولاينا الشمالية -15 من كبار الناخبين

تم فرز نحو 98 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا.

حاليا يتقدم دونالد ترامب على جو بايدن بواقع 75 ألف صوت، مع ما مجموعه 50 بالمئة من الأصوات مقابل 48,6 بالمئة لمنافسه.

ألاسكا -3 من كبار الناخبين

تم فرز ما مجموعه 56 بالمئة فقط من الأصوات في ألاسكا نظرا لما يمثله جمع صناديق الاقتراع من تعقيدات لوجستية في الولاية الشاسعة، والتحقق من بطاقات الاقتراع البريدية للتأكد من عدم تصويت أي من الناخبين مرتين.

يتقدم ترامب على بايدن بحصوله على 62,9 من الأصوات حتى الآن. لم يفز أي ديموقراطي بولاية ألاسكا منذ عقود.

306 من أصوات الهيئة الناخبة



في حال فوز بايدن بولايتي أريزونا وجورجيا، كما تشير بعض التوقعات، سيحصل على 306 من أصوات كبار الناخبين، وهو عدد الأصوات الذي حقق لترامب ما وصف بالفوز "الكاسح" في معركته الانتخابية أمام هيلاري كلينتون في 2016.

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