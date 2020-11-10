المرحلة الانتقالية.. بايدن يبدأ خطواته نحو البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - وكالات

بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخطوات الأولى نحو الانتقال إلى البيت الأبيض بعد 73 يوماً، في وقت لا يزال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويحاول إثارة الشكوك حول نتائج الانتخابات. ومع تدفق التهاني من قادة العالم والمؤيدين بعد ليلة من الاحتفالات، أعلن بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس أنهما سيحصلان على إحاطة مشتركة في ويلمنغتون بولاية ديلاوير من فريقهما الاستشاري الانتقالي حول كورونا.

بعد ذلك، سيدلي بايدن بتصريحات حول فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي. وأعلن بايدن، السبت، في أول خطاب له، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ألقاه في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، أن خلية أزمة تضمّ علماء وخبراء، ستكلف وضع «خطّة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 يناير 2021»، يوم تنصيبه. كما أطلق الرئيس المنتخب ونائبته موقعاً إلكترونياً انتقالياً وحساباً على «تويتر» بخصوص المرحلة الانتقالية.

ونشر الموقع الإلكتروني الانتقالي لبايدن أربع أولويات سيعمل عليها الرئيس المنتخب: كورونا والتعافي الاقتصادي والمساواة العرقية والتغير المناخي. وقال الموقع إنّ «الفريق الذي يتم جمعه سيواجه هذه التحديات اعتباراً من اليوم الأول»، في إشارة إلى 20 يناير 2021، يوم تسلمه السلطة كالرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

فريق عمل

ويعد بايدن الذي سيبلغ من العمر 78 عاماً في 20 نوفمبر، أكبر شخصية يتم انتخابها للبيت الأبيض على الإطلاق. بينما هاريس البالغة 56 عاماً والسناتورة من كاليفورنيا، هي أول امرأة وأول شخص من الملونين وأول شخص يتحدّر من جنوب آسيا ينتخب لمنصب نائب الرئيس.

ويعتزم بايدن تعيين فريق عمل للتصدي لوباء كورونا. كما يعتزم إعادة الولايات المتّحدة إلى اتّفاق باريس للمناخ وإلغاء المرسوم المتعلّق بالهجرة الذي يحظر دخول مواطني دول عدّة ذات أغلبيّة مسلمة إلى الأراضي الأمريكيّة.

وتعهد بايدن باختيار حكومة تعكس تنوع البلاد، على الرغم من أنه قد يواجه صعوبة في الحصول على الموافقة على تعيينات تقدمية أكثر إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ. ولم تحسم بعد الغالبية في مجلس الشيوخ، إذ لا تزال تنتظر سباقان انتخابيان في ولاية جورجيا في يناير. وشارك بايدن، وهو ثاني كاثوليكي يتم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة بعد جون كينيدي، أول من أمس في قداس في كنيسة في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير. كما زار قبر نجله بو بايدن الذي توفي بمرض سرطان الدماغ عام 2015 وقبري زوجته الأولى وابنته اللتين توفيتا في حادث سيارة عام 1972.

ترامب والغولف

في هذه الأثناء، مارس ترامب لعبة الغولف في ملعب قرب واشنطن، وهو المكان نفسه الذي كان يتواجد فيه السبت لدى الإعلان عن فوز بايدن بعدد كافٍ من أصوات الهيئة الناخبة ليصبح رئيساً. وكتب ترامب على «تويتر» الأحد «منذ متى تعلن وسائل الإعلام من سيكون رئيسنا القادم؟».

ويعتزم ترامب الذي لم يعلن عن لقاءات عامة مقررة على برنامجه أمس، رفع سلسلة من الدعاوى القضائية الأسبوع المقبل، وفقاً لمحاميه رودي جولياني الذي قال إنّ لديه «الكثير من الأدلة» على حدوث تزوير انتخابي.

لكن الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش أكّد في بيان أنّ «النتيجة واضحة»، مضيفاً أنه اتصل بـ «الرئيس المنتخب» بايدن ونائبته هاريس لتهنئتهما.

دعاوى

تحدثت حملة الرئيس الأمريكي المتتهية ولايته دونالد ترامب عن اعتراضات قانونية على النتائج في ولايات عدة، لكن لم يظهر أي دليل حتى الآن على أي مخالفات من شأنها أن تؤثر على النتائج.

وقال المحامي جولياني لبرنامج على شبكة «فوكس نيوز» إنّ فريق ترامب سيرفع دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا ضد مسؤولين «لانتهاكهم الحقوق المدنية وإجراء انتخابات غير عادلة وانتهاكهم قانون الولاية». وتابع «ستكون الدعوى الأولى في ولاية بنسلفانيا. والثانية ستكون إما ميشيغان أو جورجيا».

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