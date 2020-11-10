بوتين لن يهنئ بايدن إلا بعد نشر النتائج الرسمية

المصدر: (موسكو- د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حتى يتم نشر النتائج الرسمية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القول: «نعتبر أن من الصواب الانتظار لحين إعلان النتائج الرسمية».

وكان بوتين أحد أوائل قادة العالم في تهنئة دونالد ترامب بعد فوزه بانتخابات عام 2016، حيث بعث رسالة إليه بعد يوم واحد من الانتخابات، في 9 نوفمبر من عام 2016، قال فيها: «أتمنى للسيد ترامب النجاح في عمله المهم كرئيس دولة».

وكان ترامب أعرب عن إعجابه ببوتين خلال حملته لانتخابات 2016، وقال إنه سيعمل على تحسين العلاقات مع روسيا. أما بايدن فيتخذ موقفاً أكثر تشدّداً تجاه روسيا، بما في ذلك تكرار المزاعم بأن روسيا تدخلت في السباق الرئاسي لعام 2016 والذي انتهى بانتخاب ترامب.

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