بايدن: سنوزع لقاح كورونا مجاناً على كل الأمريكيين

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في خطاب ألقاه من مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير الأمريكية، إنه عين مجلساً استشارياً انتقالياً لمواجهة فيروس كورونا، وأن إدارته بدأت باتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا. مؤكداً سعيه لبذل كل الجهود لمواجهة الوباء.

وقال بايدن في خطاب متلفز اليوم الاثنين: "لدينا أنباء إيجابية بشأن لقاح مضاد لكورونا، وسنقوم بتوزيع هذا اللقاح مجاناً على كل الأمريكيين بعد توفره، علينا الاتحاد لمواجهة وباء كورونا، وإلى ذلك الحين أدعو الأمريكيين إلى ارتداء الكمامات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها".

ونوه ترامب بأنه سيكون رئيساً لكل الأمريكيين، وقال إن الوقت قد حان لوضع جميع الخلافات جانبا.

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