كامالا هاريس: جاهزون للسيطرة على كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن إدارة بايدن جاهزة للسيطرة على وباء كورونا المستجد، في تصريحات صحفية بثتها وكالات الأنباء اليوم.

وجاء تعليق هاريس في أعقاب إعلان نجاح لقاح شركة فايزر التجريبي المضاد لكوفيد-19.

ومن جهته رحب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالإعلان عن نجاح اللقاح ووصفه بـ "الأمر الممتاز". وقال إنه يعطينا الأمل، لكن أمامنا طريق طويل. مشيراً إلى أنه وبرغم نجاح تجارب اللقاح فإنه لن يتوفر في الولايات المتحدة قبل أشهر عدة.

وكانت شركتا "بفايزر" و"بيونتيك" قد أعلنتا، اليوم الاثنين، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز