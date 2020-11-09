بايدن يعلق على نبأ نجاح لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

رحب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالإعلان عن نجاح لقاح شركة فايزر الخاص بكورنا ووصفه بـ "الأمر الممتاز".

وقال بايدن إن إعلان شركة فايزر يعطينا الأمل، لكن أمامنا طريق طويل. مشيراً إلى أنه وبرغم نجاح تجارب اللقاح فإنه لن يتوفر في الولايات المتحدة قبل أشهر عدة.

وكانت شركتا "بفايزر" و"بيونتيك" قد أعلنتا، اليوم الاثنين، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

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