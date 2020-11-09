ميلانيا تخرج عن صمتها بأول تصريح بعد خسارة الانتخابات

المصدر: البيان الإلكتروني

خرجت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، عن صمتها وأدلت بأول تصريح لها منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري، دونالد ترامب، بفارق كبير.

وكتبت ميلانيا في تغريدة على موقع تويتر "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة".

وأضافت "كل صوت قانوني - وليس غير قانوني - يجبُ أن يُحْصَى. علينا أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

وحصل بايدن على 290 صوتا في هذا المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، فيما نال الرئيس والمرشح الجمهوري 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

ولكن ترامب أكد على ضرورة النظر في ما أثير بشأن عملية التزوير، قائلا إن الولايات المتحدة شهدت عددا من المشاكل في تاريخها الانتخابي.

ورأى ترامب أن ما حصل كان "مشكلة منهجية"، لأن الأمر يتعلق بالتحقق والتدقيق في تلك الأصوات، وهذا الأمر يمسُ الانتخابات برمتها، بحسب سكاي نيوز.

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