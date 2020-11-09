أول تعليق من الصحة العالمية على فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هنأ تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير المنظمة ، بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.

وأعرب غيبريسوس، عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.

وقال غيبريسوس، في تغريدة على "تويتر" "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".

​وأضاف المدير العام القول، إن"أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".

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