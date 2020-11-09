أول تعليق من الصحة العالمية على فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة
في أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هنأ تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير المنظمة ، بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.
وأعرب غيبريسوس، عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.
وقال غيبريسوس، في تغريدة على "تويتر" "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".
وأضاف المدير العام القول، إن"أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".
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