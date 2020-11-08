جورج بوش يهنئ بايدن ويؤكد ثقته في نزاهة الانتخابات

المصدر: أ ف ب

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش الذي انتزع فوزه بالرئاسة أمام المحاكم عام 2000، الأحد جو بايدن بفوزه في انتخابات "نزيهة" و"نتيجتها واضحة".

وكتب الرئيس الأسبق "2001-2009" في بيان "رغم خلافاتنا السياسية، أعلم أن جو بايدن رجل صالح فاز بفرصة قيادة وتوحيد بلادنا".

وفي خطاب النصر "السبت" في ويلمينغون "كرر الرئيس المنتخب أنه كان المرشح الديموقراطي لكنه سيدير البلاد لكل الأمريكيين" كما ذكر جورج بوش وشكره على هذه "الرسالة الوطنية".

وفي حين يرفض دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته مشيراً إلى تجاوزات شابت العملية الانتخابية، أكد جورج بوش على الرقم القياسي لنسبة المشاركة في الانتخابات معتبراً أنها تشير إلى "الوضع الجيد للديموقراطية" الأمريكية.

وكتب أيضا أن "الرئيس ترامب له الحق في طلب إعادة فرز أصوات وتقديم طعون قضائية وسيتم حل كل المشاكل العالقة".

لكنه أضاف أن "الأمريكيين يمكنهم أن يثقوا بهذه الانتخابات النزيهة بالعمق والتي ستثبت نزاهتها ونتيجتها واضحة".

وهنأ بوش أيضا ترامب بـ "إنجازه السياسي الاستثنائي" عبر الفوز بـ 70 مليون صوت.

وخلال حملة العام 2000 كانت النتائج بين جورج دبليو بوش ومنافسه الديموقراطي آل غور متقاربة جداً في ولاية فلوريدا الحاسمة.

وقد طلب الديموقراطي إعادة فرز آلاف البطاقات التي تجاهلتها آلات التصويت.

لكن المحكمة العليا أوقفت ذلك بسبب نقص الوقت، وأصبح جورج بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة رغم عدم كسبه التصويت الشعبي على المستوى الوطني.

ويأمل ترامب على الأرجح في نتيجة مماثلة وهدد باللجوء إلى المحكمة العليا.

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