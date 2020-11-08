بايدن يتعهد برفع حظر السفر المفروض على بعض الدول الإسلامية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعهد بأن تكون أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه مقاليد السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الصحيفة الأمريكية أن "من ضمن حزمة القرارات التي تعهد بها بايدن، هي إعادة الانضمام إلى اتفاقيات باريس للمناخ، وسيعكس انسحاب الرئيس ترامب من منظمة الصحة العالمية".

وأضافت الواشنطن بوست: "كذلك سيعيد البرنامج الذي يسمح "للحالمين"، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد"، وفقا لأشخاص مطلعين على خططه.

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن انتقالات السلطة يمكن أن تتضمن دائما تغييرات مفاجئة، فإن التحول من ترامب إلى بايدن، سيكون من بين أكثر الأحداث إثارة للإعجاب في التاريخ الأمريكي".

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