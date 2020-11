رقصة النصر! فيديو نائبة الرئيس الأمريكي يكتسح تويتر

أظهر مقطع فيديو شاركته السياسية والناشطة الهندية بريانكا تشاتورفيدي على تويتر، المرشحة الديمقراطية الأمريكية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس وهي ترقص مع فتيات صغيرات.

وعلقت بريانكا على الفيديو قائلة: استغرق كسر الحاجز الزجاجي 243 عاماً.. هي ابنة مهاجرين.. وامرأة أمريكية صلبة.. أتمنى لك المزيد من القوة.. أنت تستحقين كل لحظة من هذه الرقصة المبهجة! لحظة سعيدة للغاية للنساء اللواتي يناضلن من أجل فرض أنفسهن تحت الشمس."

ونشر الفيديو تزامنا مع فوز كاملا بمنصب نائب الرئيس الأمريكي، وتم تداوله على نطاق واسع عبر تويتر إلى جانب فيديو آخر لكاملا وهي ترقص تحت المطر مشيدين بجهودها في الدفاع عن حقوق المهاجرين والمغتربين.

وكانت هاريس قالت في خطاب النصر في وقت مبكر اليوم الأحد عقب إعلان فوز المرشح الديمقراطي بايدن على حساب الرئيس دونالد ترامب "إنه تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة، ويجب أن يكون لدينا إرادة للقتال من أجل الديمقراطية".

This. It took 243 years to break the glass ceiling. Daughter of immigrants. A tough American woman. More power to you! You deserve every moment of this joyful dance! A very happy moment for women fighting for their place under the sun @KamalaHarris ! pic.twitter.com/j6ikONZ4Ng