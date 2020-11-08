كامالا هاريس: الشعب الأمريكي منح بلاده فجراً جديداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتّحدة المنتخب، جو بايدن، أن حماية الديمقراطية تتطلب كفاحاً وتضحيات، موضحةً أن الشعب الأمريكي منح بلاده فجراً جديداً.

وقالت هاريس، خلال خطاب النصر الذي ألقته اليوم بولاية ديلاوير: "لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات"، مشيرةً إلى أن الشعب الأمريكي اختار الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة.

وأهدت أول امرأة وأول سوداء تتبوأ منصب نائب رئيس الولايات المتّحدة فوزها إلى النساء الأمريكيات من مختلف الأعراق، قائلةً: "أياً كان من صوتم له فسنكون نزهاء وموالون لكم جميعاً".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز