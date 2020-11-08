خلال خطاب النصر.. بايدن: سأكون رئيساً يوحّد الجميع

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الشعب الأمريكي قال كلمته، موضحاً أنه فاز بعدد من الأصوات لم يبلغه أحد قبله.

وقال بايدن، خلال خطاب النصر الذي ألقاه اليوم بمقر حملته ويلمنغتون بولاية ديلاوير: "أتعهد بأن أكون رئيساً يوحد الجميع، ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع"، مشيراً إلى أنه سيسعى لأن يمثل كل الولايات المتحدة.

وأضاف: " حان الوقت لأن نستمع لبعضنا"، مؤكداً أنه "من غير المقبول أن نعامل خصومنا كأعداء، فهم مثلنا أمريكيون".

وتابع: "نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد وبناء العدالة والقضاء على العنصرية"، معلناً عن استعداده لمباشرة تشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ابتداءً من يوم الاثنين.

وأوضح أن جزءاً من التفويض الذي أعطي له هو التعاون كجمهوريين وديمقراطيين من أجل رفاهية أمريكا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي بلد الفرص المتاحة للجميع.

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