ترامب: بايدن طرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز

المصدر: أ ف ب

اتهم دونالد ترامب، أمس، جو بايدن بـ"الإسراع إلى طرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز المرشح الديمقراطي، مؤكداً أن الانتخابات "لم تنتهِ إطلاقاً".

وقال ترامب: "نعرف جميعاً لماذا يسارع جو بايدن لطرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز، ولماذا يبذل حلفاؤه في الإعلام كل هذه الجهود لمساعدته: لا يريدون أن تُكشف الحقيقة".

وأضاف: "الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية".

وأكد محامي ترامب الخاص، رودي جولياني، خلال مؤتمر صحفي لفريق حملة الرئيس في فيلادلفيا، أن ترامب "غير مستعد إطلاقاً للاعتراف بفوز بايدن".

وقال: "بالطبع، لن يقر بهزيمته في حين أن هناك ما لا يقل عن 600 ألف بطاقة تصويت مطعون فيها".

وشدد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته على أنه لم تتم "المصادقة" على فوز خصمه في "أي ولاية"، ولا سيما "الولايات التي تشهد منافسة كبيرة، والتي تتجه إلى عمليات إعادة تعداد تلقائية.. حيث قدم فريقنا طعوناً قضائية مبررة ومشروعة يمكن أن تحسم الفائز النهائي".

وأعلنت كل وسائل الإعلام الكبرى بما فيها شبكة فوكس نيوز المحافظة، أمس، فوز جو بايدن بالرئاسة، باعتبار أنه لم يعد بإمكان ترامب حسابياً التعويض عن الفارق بينهما في الولايات الأساسية.

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