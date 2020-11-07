بالفيديو.. هاريس بالملابس الرياضية تهنئ بايدن

المصدر: وكالات

نشرت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، كامالا هاريس، مقطع فيديو، تظهر فيه وهي تتحدث ضاحكة مع جو بايدن، قائلة "لقد فعلناها".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم "السبت"، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وأصبح بايدن الرئيس الـ46 لأمريكا، بعد حسمه نتائج الانتخابات، التي كان ينافس فيها الرئيس ترامب.

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