تعرّف على عدد تحذيرات تويتر لتغريدات ترامب

المصدر: دبي - حسين جمو

منذ فجر الثالث من نوفمبر، صبيحة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وضعت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة (تويتر) 18 علامة تحذير على تغريدات للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وبررت إجراءاتها بأن التغريدة المقيّدة تتضمن محتوى «مختلفاً عليه وقد يكون مضللاً عن انتخابات أو أي عملية مدنية أخرى».

واليوم السبت، وضعت «تويتر» 5 علامات تحذير على خمس تغريدات لترامب، للأسباب ذاتها.

والتغريدات مثار الجدل غالبيتها تشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية، وتنشر أخباراً مضللة وفق معايير تويتر. على سبيل المثال، اعتبر إعلان الرئيس ترامب فوزه في الانتخابات من الأخبار المضللة، لأنه لا يستند لتقارير رسمية. كذلك حين يتهم حملة خصمه بالتزوير في فرز الأصوات، فإنه ينتهك معايير تويتر.

واتبعت فيسبوك الإجراءات ذاتها مع عدد من المنشورات على صفحة ترامب.

وأخفى موقع تويتر تغريدة لترامب تقول: «نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات» خلف علامة تشير إلى أنها قد تكون مضللة وقيّد الموقع قدرة المستخدمين على مشاركة المنشور.

كما أضاف موقع فيسبوك أيضاً علامة إلى نفس المنشور تقول: «قد تكون النتائج النهائية مختلفة عن فرز الأصوات الأولية فيما يتواصل فرز الأصوات لأيام أو أسابيع».

لكن تويتر لم يضع علامة على منشور آخر قال فيه ترامب إنه سيدلي ببيان وأضاف «فوز كبير!». وقالت متحدثة إن السبب في ذلك هو أن اللغة كانت غامضة وغير واضحة فيما يتعلق بالانتصار المزعوم. وأضاف فيسبوك إشعاراً إلى هذا المنشور يقول «لا يزال يتم فرز الأصوات. الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 لم يعرف بعد».

ولم تقتصر إجراءات تويتر على ترامب فقط، فقد اعتبرت أن تغريدات تشير إلى جو بايدن على أنه «الرئيس المنتخب» سابقة لأوانها. ووضعت تويتر على التغريدات التي تشير إلى نائب الرئيس السابق بلقب «الرئيس المنتخب» ونائبته المرشحة كامالا هاريس على أنها «نائبة الرئيس المنتخب» إشارة تقول إن الفرز لم ينتهِ بعد.

ويمكن قراءة الرسالة التالية «لم تعلن المصادر الرسمية على الأرجح نهاية السباق عند نشرها على تويتر»، أسفل تغريدة نشرها المؤسس المشارك للتحالف الديمقراطي سكوت دوركين، واستخدم فيها اللقبين للإشارة إلى بايدن وهاريس. ويحيل الإشعار إلى رابط يقود إلى آخر الأنباء حول الانتخابات.

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