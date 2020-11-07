ماذا قال بايدن في كلمته وبمَ تعهد؟

المصدر: وكالات

دعا المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركيّة جو بايدن مساء الجمعة، الأمريكيّين إلى "التلاقي" من أجل التغلّب على "الغضب"، في الوقت الذي يتجّه فيه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض.

وشدّد بايدن في كلمة مقتضبة على أنّ "الوقت حان للتلاقي"، مضيفاً "علينا أن نتغلّب على الغضب".

وتعهد بايدن باستمرار فرز الأصوات قائلا: " صوتك سيحسب. لا يهمني مدى صعوبة محاولة الناس إيقافه. لن أسمح بحدوث ذلك ".

وقال إنه سيحصل على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ30 صوتا من الحد المطلوب للفوز بالانتخابات.

وتأجلت كلمة بايدن، الذي يتقدم بفارق مريح على ترامب، لنحو 3 ساعات.

وكانت توقعات تفيد بأنها ستكون كلمة النصر في الانتخابات، لكن نائب الرئيس السابق لم يعلن ذلك، وذكر أنه يأمل في أن يخاطب الشعب الأميركي مجددا السبت.

وقال: "ليس لدينا إعلان نهائي بالفوز بعد وعلينا انتظار النتائج"، مضيفا: "حصلنا على أعلى الأرقام في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن في ديلاوير "سنفوز في هذا السباق بأغلبية واضحة والشعب يقف خلفنا"، وحث الشعب على التزام "الهدوء" والصبر أثناء فرز الأصوات مضيفا "دعوا العملية تكتمل".

وقال إنه بدأ بالفعل الاستعداد للعمل ولديه "تفويض للعمل" بشأن مجموعة من السياسات، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا والاقتصاد وتغير المناخ.

وأعرب بايدن عن ثقته في أنه سيفوز في ولايات جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا ونيفادا، مما يمنحه بوضوح أكثر من الـ270 صوتا في المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بالبيت الأبيض.

وعبر عن أمله في أن يكون أول ديمقراطي يفوز بولاية أريزونا منذ عقود، متحدثا عن إعادة بناء "الحائط الأزرق في أمريكا" نسبة إلى اللون المميز للحزب الديمقراطي.

وتعهّد بالتصدّي لجائحة كوفيد-19 منذ "اليوم الأوّل" له في البيت الأبيض.

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