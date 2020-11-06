تعرف على آخر نتائج الانتخابات الأمريكية

المصدر: وكالات

اقترب المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من الوصول إلى البيت الأبيض، بعد تقدمه في فرز الأصوات في ولايات بنسلفانيا جورجيا ونيفادا، وبات الأقرب لحسم صراع الـ270 صوتا من المجمع الانتخابي.

وتقدم بايدن على ترامب بنحو 6 آلاف صوت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تمتلك 20 مقعدا في المجمع الانتخابي.

وكان فرز الأصوات في الولاية قد أظهر في وقت سابق تقدم بايدن المستمر الذي قلب تخلفه عن ترامب.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن متقدم على ترامب بـ1096 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة، بعد أن قلب الطاولة وعوض تأخره إلى تقدم، حيث لجورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من هذه الولايات المتأرجحة فقط حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وتشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

حملة ترامب: الانتخابات لم تنته

وأكد فريق حملة دونالد ترامب الجمعة أن الانتخابات "لم تنته بعد".

وقال مات مورغان أحد المسؤولين في فريق دونالد ترامب، في بيان "هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات".

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