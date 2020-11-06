بايدن يقلب نتيجة بنسلفانيا الحاسمة ويتقدم على ترامب بـ 5600 صوت

المصدر: وكالات

تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن من قلب النتائج في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعدما استطاع تجاوز الرئيس دونالد ترامب بعد فرز 98 في المئة من الأصوات.

وذكرت وسائل إعلام أمربكية الجمعة أنّ جو بايدن صار متقدماً على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا التي تعدّ رئيسية للمرشح الديموقراطي للوصول إلى البيت الأبيض.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فإنّ بايدن صار متقدماً بنحو 5,600 صوت على الرئيس الجمهوري، وذلك إثر تعويض تأخره مع فرز الأصوات الآتية بالبريد. كما أكدت شبكة "سي ان ان" تقدّم بايدن.

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